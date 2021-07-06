Известная рязанка с ОВЗ рассказала об отпуске в Крыму

— Билеты я брала заранее, за 3 месяца, — написала Халикова. — Дочке купила без проблем через интернет, а вот себе не смогла не только через интернет, но даже в кассе своего города, так как при покупке билетов в спец.купе заранее надо предоставить документы, что ты действительно колясочник.

Служба содействия маломобильным гражданам РЖД помогла придержать билеты на сутки и муж выкупил их в Рязани. В нашем городе нет нужных касс, как оказалось.Насколько знаю, на днях вышло постановление, которое все это дело упрощает)

Если вам нужна помощь: доехать до вагона, донести вещи, погрузиться, то не менее чем за 48 часов надо оставить заявку либо по телефону, либо через сайт РЖД.

Я заявку не оставляла. По приезду мы обратились к диспетчеру, нас проводили к нужному вагону и с помощью подъёмника помогли попасть в вагон. Все очень удобно.

Купе оказалось просторным. Две койки, столик, кресло, сенсорный экран с информацией о времени, температуре в вагоне и за окном, индикатором занят или нет туалет, телевизором и кондиционером.

Соседняя дверь: туалет для людей с инвалидностью. Туалет просторный, около унитаза поручни, есть бумага, салфетки, мыло, умывальник. Раковина не совсем удобная, но, подъехав боком, я смогла умыться))

В поезде есть вай-фай, работает он не очень хорошо, но в дороге почти не ловит мобильная связь и какой-никакой интернет все же выручал.

Также при подключении к интернету можно было воспользоваться сайтом поезда, где есть меню ресторана, кино, книги, раздел для детей.

В целом, путешествие в этом поезде вышло отличным!)) Мы ехали 1,5 суток и смогли выспаться, покушать и налюбоваться видами из окна.