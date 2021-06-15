Изобретены наушники со встроенным алкотестером

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Японские учёные изобрели наушники, способные определять уровень алкоголя в крови.

Такое изобретение стало возможным благодаря опытным исследованиям, в результате которых было обнаружено, что из ушей выделяются пары этанола.

Наушник работает по принципу алкотестера. Если в крови человека обнаружен алкоголь, то на наушнике загорается цветовой индикатор.

Уровень яркости светового сигнала говорит о количестве промилей у человека.

Учёные уверены, что данный прибор поможет определить не только уровень алкоголя в крови ,но и способен диагностировать другие заболевания, — пишет 360.