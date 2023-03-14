Вторник, 14 марта, 2023
7info

Избирательная комиссия Рязанской области и РИРО подписали соглашение о взаимодействии

На главнуюНовости Рязани

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о том, что в рамках очередного заседания Облизбиркома подписано соглашение о взаимодействии между региональной избирательной комиссией и Рязанским институтом развития образования.

Документ подписали председатель Облизбиркома Дмитрий Боков и ректор РИРО Андрей Кашаев.

Предметом соглашения стал порядок взаимодействия Областной избирательной комиссии и Рязанского института развития образования в вопросах повышения правовой культуры молодых избирателей и квалификации членов участковых избирательных комиссий в преддверии предстоящих избирательных кампаний. Дмитрий Боков уточнил, что в сентябре этого года пройдет более 200 избирательных кампаний выборов муниципального уровня. Жителям Рязани предстоит выбрать новый состав Рязанской городской Думы.

Соглашение позволит расширить направления совместной работы, что будет способствовать формированию необходимых компетенций членов участковых избирательных комиссий. Для них организуют обучающие семинары. Тематические мероприятия, в частности областной фестиваль для учащихся школ и ссузов, будут проведены для повышения правовой грамотности и электоральной активности молодежи.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации