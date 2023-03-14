Избирательная комиссия Рязанской области и РИРО подписали соглашение о взаимодействии

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о том, что в рамках очередного заседания Облизбиркома подписано соглашение о взаимодействии между региональной избирательной комиссией и Рязанским институтом развития образования.

Документ подписали председатель Облизбиркома Дмитрий Боков и ректор РИРО Андрей Кашаев.

Предметом соглашения стал порядок взаимодействия Областной избирательной комиссии и Рязанского института развития образования в вопросах повышения правовой культуры молодых избирателей и квалификации членов участковых избирательных комиссий в преддверии предстоящих избирательных кампаний. Дмитрий Боков уточнил, что в сентябре этого года пройдет более 200 избирательных кампаний выборов муниципального уровня. Жителям Рязани предстоит выбрать новый состав Рязанской городской Думы.

Соглашение позволит расширить направления совместной работы, что будет способствовать формированию необходимых компетенций членов участковых избирательных комиссий. Для них организуют обучающие семинары. Тематические мероприятия, в частности областной фестиваль для учащихся школ и ссузов, будут проведены для повышения правовой грамотности и электоральной активности молодежи.