Избавление от жары и штормовая погода ожидают центр России

Сегодня Центральный регион наконец избавится от изнуряющей жары, но это произойдёт за счёт резкого ухудшения погоды. Ещё вчера в Подмосковье начали формироваться локальные очаги внутримассовой облачности, отмечает портал «Метеовести».

Хотя это пока не фронт, вертикальные размеры таких грозовых туч оказались достаточными, чтобы ветер под ними разгонялся до штормовых скоростей, ломая молодые деревья. В Дмитровском районе, например, прошёл крупный град.

От стихии в четверг пострадала и Нижегородская область. Здесь также произошёл ветровал: непогода привела к обрывам линий электропередачи, где-то были повреждены кровли домов.

В Москве минувший день не продолжил череду рекордов жары. На ВДНХ столбик максимального термометра остановился на отметке +33,5°, не дотянув всего 0,2 ° до экстремального значения 1938 года.

А в Брянске и Смоленске метеолетопись была переписана. Сейчас в атмосфере над Русской равниной происходит перелом погодного тренда.

Накануне поля фронтальной облачности накрыли крайний запад Европейской России, и теперь со скоростью порядка 20 км/ч эти тучи пробиваются вглубь региона. Около 20–22 часов холодный фронт доберётся до Москвы.

В результате этого вторжения практически во всех западных районах Русской равнины зарядят ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. Самые мощные осадки ожидаются на Северо-Западе — местами на востоке Ленинградской области, юге Карелии, а также в Новгородской, Тверской и Вологодской областях может выпасть порядка половины месячного объёма влаги.

Этот же холодный фронт обрушил в понедельник страшный шторм на Санкт-Петербург. Из-за того, что контрасты температуры в его зоне достигали 10 °, ветер на берегах Невы ускорялся почти до ураганных значений — 31 м/с! В результате удара стихии погибли три человека.

Сейчас условий для таких чудовищных порывов уже не будет. Температурные контрасты в зоне фронта сократились по меньшей мере на треть, поэтому при его прохождении через Москву ветер не должен превышать 20–25 м/с. Но и такой поток способен натворить немало бед — ломать деревья, билборды, сносить плохо закреплённые конструкции.

Смена магистрального атмосферного процесса отразится и на температурном фоне. Завтра аномальная жара удержится только на востоке и юге Русской равнины: так, на берегах Волги столбики термометров поднимутся до +32…+37°, а в южных регионах возможно даже до +41°. А вот на запад придёт долгожданная свежесть — здесь днём +22…+27°.

Правда, охлаждающий эффект продержится недолго. В Москве завтра вполне нормальные для этого периода +24 °, но уже с воскресенья столбики термометров поползут вверх, и в начале новой недели опять покажут аномальные +30 °.