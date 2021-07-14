Из-за транспортной реформы в городе многие ярославцы опоздали на работу

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В среду, 14 июля, в Ярославле начала действовать новая транспортная реформа. Из-за неразберихи многие местные жители опоздали на работу. Об этом сообщает 76.ru.

Так, власти отменили многие бывшие маршруты, а на их место поставили новые. Для удобства жителей обещали поставить волонтеров и специальные стенды с информацией. Однако пассажиры не встретили ничего из обещанного.

Из-за неразберихи многие ярославцы не понимали, на какой транспорт им нужно садиться.

— Я вышла на 5 минут раньше обычного, а на работу приехала на 10 минут позже. Все потому что вместо большого 7-го автобуса приехал битком набитый ПАЗик. А что будет с началом учебного года? — вопрошает местная жительница.

Некоторые автобусы приезжали не по расписанию.

— Согласно расписанию транспорт должен быть в 07:02, после в 07:14. Однако автобусов на маршруте попросту не было! А на карте отображался лишь один транспорт, — рассказал местный житель.

В мэрии города объяснили, что волонтеры на остановках на самом деле были. Однако работали они по определенным адресам.

Активисты продолжат дежурство до конца недели. На остановках их можно будет встретить утром, вечером и в часы-пик.

Волонтеров поставят по следующим адресам:

ул. Урицкого (по направлению в центр, у магазина «Космос»);

ул. Пионерская (по направлению в центр);

ул. Волгоградская (по направлению в центр);

у ТЦ «Победа» (по направлению в центр);

Пл. Богоявления;

ул. Первомайская;

Красная площадь (по направлению из центра);

пл. Маркса (четыре остановочных комплекса);

Октябрьская пл.;

пл. Вокзала Ярославль-Главный;

Московский вокзал (у «Макдоналдса»);

ул. Большая Федоровская (в сторону центра);

ул. Светлая;

ул. Судостроителей;

Комсомольская площадь;

ул. Папанина;

кинотеатр «Аврора»;

Средний поселок.