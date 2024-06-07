Пятница, 7 июня, 2024

Из-за сериала о скопинском маньяке Мохове в России изменят правила выдачи прокатных удостоверений

Автор: 7info7

Опубликовано

В России изменять порядок выдачи прокатных удостоверений сериалам и фильмам. Изменения в правила инициировали после съёмок сериала о скопинском маньяке Викторе Мохове, сообщает РБК.

Над проектом о Мохове работал режиссёр Сарик Андреасян. Сериал планировали выпустить под названием «Несломленная», его сняли по книге одной из жертв маньяка. Режиссер ранее заявлял, что не может получить прокатное удостоверение. По его словам, удостоверение не выдали под предлогом наличия в сериале сцен изнасилования детей, однако роли играют совершеннолетние актрисы.

Инцидент в рамках ПМЭФ-2024 прокомментировал директор департамента кинематографии Дмитрий Давиденко:

— Чтобы не допустить такого контента на выходе, а ещё лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента. Будут чёткие пункты, — заявил Давиденко.

В частности новые правила будут учитывать факт соответствия контента традиционным ценностям.

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