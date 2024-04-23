Из-за ремонта путей изменится расписание пригородных электропоездов

С 23 по 26 апреля движение некоторых электричек в Рязанской и Московской областях будет временно изменено из-за ремонтных работ на путях.

Ремонтные работы пройдут на двух участках:

Щурово — Голутвин: с 23 по 25 апреля с 07:10 до 10:10 будут проводиться работы по глубокой очистке щебеночного балласта, а также ремонт элементов верхнего строения пути на железнодорожном мосту через реку Оку.

Дягилево — Рязань-1: с 24 по 26 апреля с 08:30 до 08:30 будут проходить работы по укладке новых рельс и стрелочных переводов.

В связи с этими работами:

У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Некоторые поезда будут курсировать по укороченным маршрутам.

Часть электропоездов временно будет выведена из расписания.