Из-за перекрытия движения по центру Рязани 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта

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В воскресенье, 9 мая, в Рязани закроют центр города для движения. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, закрытым окажется участок от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского по Первомайскому проспекту.

С 17:45 до 19:15 транспорт будет ходить по следующей схеме:

Троллейбусы № 1, 8, 9, 10, 16, 17 приостанавливают движение. А троллейбус №5 будет ходить через Рязань-1 и по Первомайскому проспекту. Этого же маршрута будут придерживаться и автобусы № 4, 7, 10, 13, 15, 21, 24.

Автобус №2 будет ходить от остановки «Музучилище» до вокзала «Рязань-2» по улицам Высоковольтной, Весенней, Чкалова, Вокзальной. В обратном направлении по тем же улицам.

Маршруты № 30, 41, 46, 47, 50, 53, 66, 68, 73, 75, 88, 91 до ТД «Барс» будут ходить по своим направлениям, а далее — по улице Вокзальной через Рязань-1, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении.

№58 — ТД «Барс», улицы Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Высоковольтная в прямом и обратном направлении.

№70, 71, 82, 95 — ТД «Барс», улицы Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, Дзержинского в прямом и обратном направлении.

№49, 77 — улица Вокзальная, Рязань-1, Первомайский проспект в прямом и обратном направлении.

С 19:15 начнется движение подразделений Рязанского территориального гарнизона. С этого момента и до окончания шествия свою работу приостановят троллейбусы № 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17, автобусы № 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 41, 46, 47, 49, 50, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 90, 91, 99.

Автомобилистов также просят не оставлять свой общественный транспорт в следующих местах: