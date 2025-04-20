Из сейфа жительницы Касимовского района похитили 450 тысяч

В Касимовском районе из сейфа жительницы похитили крупную сумму денег. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратилась 47-летняя жительница села Подлипки и сообщила, что из сейфа в доме похитили 450 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что, вернувшись с работы домой, заметила в жилище небольшой беспорядок и повреждение окна. Женщина достала из тайника в мебели ключ от сейфа, где хранились сбережения, и увидела, что пропала большая часть денег – 450 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска вскоре получили сведения, что 33-летняя жительница города Касимова похвастала знакомым – мол, «без шума и пыли» достала из чужого сейфа крупную сумму денег. Ранее эту женщину неоднократно судили за квартирные кражи и она провела в местах лишения свободы более пяти лет.

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Сотрудники полиции проверили полученную информацию и установили причастность рецидивистки к хищению сбережений. Злоумышленницу разыскали и задержали. Часть похищенного изъяли.

По предварительной информации, рецидивиста специально приехала в село Подлипки, чтобы выбрать дом, в который можно проникнуть. Выбрав дом, в котором временно никого нет, злоумышленница взломала оконное стекло, забралась внутрь и в мебели нашла тайник с ключом от сейфа. Забрав из сейфа 450 тысяч рублей, женщина попыталась вернуть стекло на место, но у нее не получилось. Потерпевшая заметила следы взлома и выявила кражу. Вскоре оперативники получили сведения о личности взломщицы, разыскали и задержали ее.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.