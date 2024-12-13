Из Рязани в Курскую область отправилась 40-я группа волонтёров

13 декабря от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани в Курскую область отправилась 40-я группа волонтеров. Среди них — два обладателя знака губернатора «Доброволец Рязанской области».

В составе гуманитарной миссии «Единой России» — представители Сасовского муниципального округа и города Рязани. Волонтеры будут работать в Курском госпитале в течение двух недель, помогать медикам в уходе за ранеными бойцами.

Среди участников миссии — преподаватель математики в Сасовском индустриальном колледже имени полного кавалера ордена Славы В. М. Шемарова Валентина Морозова. Она едет в качестве волонтера впервые. Женщина рассказала, что ее сыновья служат в армии, и ей важно быть там, где нужна помощь.

— Сейчас трудное время. Очень хочется помочь морально ребятам, поддержать наших бойцов, особенно перед Новым годом. Готова выполнять любую работу, которую мне поручат, — сказала Валентина Морозова.

Также в группу вошел ее бывший ученик, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Василий Рябчиков. Он и вдохновил своего преподавателя присоединиться к команде.

Молодой человек уже имеет опыт волонтерства. За активную гражданскую позицию и работу в составе гуманитарных миссий ему вручили в этом году знак «Доброволец Рязанской области».

— Первый раз я попал в Луганский госпиталь от «Молодой Гвардии Единой России». Понял, что помощь волонтеров там необходима, а по возвращении узнал, что и в Рязани региональное отделение партии «Единая Россия» организует добровольческие миссии, — рассказал Василий Рябчиков.

Группу волонтеров проводили депутат Рязанской городской Думы, первый заместитель руководителя регионального исполкома партии Максим Гармашев и заместитель руководителя Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.

Традиционно с собой группа везет гуманитарный груз, включающий продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты.