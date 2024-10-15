Из Рязани в Эстонию и ОАЭ отправили более 250 тонн блинов и оладий

В Республику Эстония и Объединенные Арабские Эмираты из Рязанской области отправили на экспорт более 250 тонн композитной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Такое количество блинов и оладий отправили за 2024 год. Специалисты ведомства контролировали отправку партий.

Отмечается, что у продукции нарушений не выявлено никаких нарушений ветеринарного законодательства. Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний ФГБУ «ВНИИЗЖ».