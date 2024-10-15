Вторник, 15 октября, 2024

Из Рязани в Эстонию и ОАЭ отправили более 250 тонн блинов и оладий

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от timolina на Freepik

В Республику Эстония и Объединенные Арабские Эмираты из Рязанской области отправили на экспорт более 250 тонн композитной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Такое количество блинов и оладий отправили за 2024 год. Специалисты ведомства контролировали отправку партий.

Отмечается, что у продукции нарушений не выявлено никаких нарушений ветеринарного законодательства. Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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