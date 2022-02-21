Из красной зоны Рязанской ОКБ выписали 97-летнюю пациентку

— Галина Александровна поступила в ОКБ с затрудненным дыханием, кашлем и температурой. Обследование подтвердило, что у пожилой женщины ковид, поражены легкие. Галина Александровна находилась в состоянии средней тяжести, которое требовало лечения в стационаре, — написал Карпунин.

Все это время выздоровления пациентки ждали дети и внуки. Они были очень обеспокоены ее состоянием. Но вакцинация и ревакцинация, которые пациентка дисциплинированно прошла в срок, помогли ей победить коронавирусную инфекцию. Когда же Галина Александровна попала в красную зону, она боролась с заболеванием, верила в хорошее, чем очень помогала нашим специалистам, которые проводили терапию.