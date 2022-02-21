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Понедельник, 21 февраля, 2022

Из красной зоны Рязанской ОКБ выписали 97-летнюю пациентку

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Из красной зоны Рязанской ОКБ выписали 97-летнюю пациентку

7info

Из красной зоны Областной клинической больницы выписали 97-летнюю пациентку, сообщил главврач клиники Андрей Карпунин.

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Это произошло после того, как она две недели вместе с врачами боролась за свое здоровье.

— Галина Александровна поступила в ОКБ с затрудненным дыханием, кашлем и температурой. Обследование подтвердило, что у пожилой женщины ковид, поражены легкие. Галина Александровна находилась в состоянии средней тяжести, которое требовало лечения в стационаре, — написал Карпунин.

Все это время выздоровления пациентки ждали дети и внуки. Они были очень обеспокоены ее состоянием. Но вакцинация и ревакцинация, которые пациентка дисциплинированно прошла в срок, помогли ей победить коронавирусную инфекцию. Когда же Галина Александровна попала в красную зону, она боролась с заболеванием, верила в хорошее, чем очень помогала нашим специалистам, которые проводили терапию.

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