Из грязи в князи

Нынешняя улица Есенина в Рязани ещё с XVIII столетия определяла одну из границ города, отделяя его от пригородных слобод. А до 1965 года эта городская магистраль называлась Ряжской.

В честь уездного города

Считается, что нынешний районный центр Ряжск основан в 1502 году. Именно в честь него в Рязани была названа улица. Она значилась ещё на первом генеральном плане нашего областного административного центра. В 1780 году этот план утвердила Екатерина II. Тогда обозначенная на нём улица Ряжская была той магистралью города, которая определяла одну из его границ. Она отделяла Рязань от двух пригородных слобод — Ямской и Кальной.

Хотя на первом генплане Рязани улица Ряжская и была обозначена, жилых домов на ней ещё не было. А из построек существовали тогда на этой магистрали лишь принадлежащие военному ведомству пороховые погреба, которые располагались примерно там, где сейчас находится ТЦ «Круиз».

Первые жилые дома стали появляться на улице Ряжской лишь в конце XVIII-начале XIX веков. Поскольку эта магистраль в городе занимала периферийное положение, место это по тогдашним меркам было не престижным. А потому и жилые дома для своих семей возводили на этой улице граждане в основном невысокого материального достатка. Как правило, это были выходцы из крестьян, приписанные к мещанскому сословию. Известны мещанские фамилии владельцев домов дореволюционной эпохи улицы Ряжской: Григорьевы, Панины, Архиповы, Соловцовы, Матвеевы, Твердовы, Турбины, Филипповы, Капусткины, Тимофеевы.

Один из первых жилых домов, возведённых на улице Ряжской, из общего правила выделялся. Потому что принадлежал не мещанину, а полноправному дворянину Степану Степанову.

Участник взятия Измаила

Надворный советник Степан Степанович Степанов переехал на постоянное жительство в Рязань из Пошехонского края в конце XVIII века. И сразу же купил участок на улице Ряжской, на которой начал возводить для своей семьи жилой дом. Но умер, так и не дождавшись новоселья. Начатое строительство продолжили два его сына. В дальнейшем дом на улице Ряжской стал принадлежать старшему из них — Петру Степановичу, участнику русско-турецкой войны 1787-91 годов, который участвовал во взятии крепости Измаил, считавшейся неприступной. Поскольку считанные единицы рязанцев участвовали в этом сражении, о Петре Степанове нельзя не рассказать.

На военную службу он вступил, как указано в его послужном списке, «рядовым Троицкого мушкетерского полка». Уволили его в 1821 году «подпоручиком с мундиром и пенсионом полного жалованья». Жил он тогда в своем доме на Ряжской улице. Несмотря на невысокий чин, на военной службе Петр особо отличился при взятии крепости Измаила. Этой грандиозной военной операцией, как известно, руководил великий Александр Васильевич Суворов. «На приступ такой крепости, как Измаил, — признавался сам Александр Васильевич, — решиться можно лишь один раз в жизни. Измаильские укрепления были построены лучшими европейскими инженерами. Перед нами предстали мощные десятиметровые валы протяженностью семь километров, одиннадцать бастионов, ров шириною 12 метров и глубиною от 4 до 6 метров. Все это грозное великолепие защищали около 300 орудий и отборные турецкие войска под командованием опытного Айдоса Мехметпаши».

Считавшаяся неприступной крепость Измаил не устояла перед военным гением Суворова и отчаянной храбростью его чудо-богатырей, среди которых был рязанец Пётр Степанов.

Штурм Измаила начался в шестом часу утра 11 декабря 1790 года. Преодолев адский огонь и яростное сопротивление турок, уже к восьми часам наши воины захватили все крепостные валы, после чего жестокий бой переместился в глубь города. Там Пётр Степанов был ранен. И в дальнейшем он служил в инвалидных командах.

Чемпионство по труднодоступности

Вплоть до второй половины 50-х годов XX века все жилые здания на улице Ряжской были одноэтажными. По обеим сторонам теснились в основном деревянные домишки с печным отоплением, без канализации и водопровода (воду брали из колодцев). В большинстве дворов кроме загонов для скотины и хозяйственных построек имелись сады с яблонями, грушами, сливами и вишнями. Наряду с этим Ряжская улица считалась в городе одной из самых грязных и неухоженных. Непролазная грязь после дождей, во время весенней или осенней распутицы делали это место наиболее труднодоступным во всей Рязани. Чемпионству по труднодоступности способствовало то, что когда-то здесь протекала речушка Парфёновка. Со временем вода ушла под землю, оставив на поверхности живописное болото, прозванное местными жителями Птюшкой. Зачастую в распутицу или после дождей ямщики по улице Ряжской ездить просто отказывались. Потому что запросто можно было застрять или повредить колёса телеги, когда та наезжала на затаившийся в грязевой жиже крупный камень.

Место воинских казарм

В начале XX века на улице Ряжской появились воинские казармы. До недавнего времени велись споры на предмет того, каким воинским подразделениям они принадлежали. Сейчас это хорошо известно благодаря исследовательской деятельности историка Максима Оленева.

К началу XX столетия на территории Рязанской губернии дислоцировались четыре пехотных полка: 137-й Нежинский, 138-й Болховский, 139-й Моршанский и 140-й Зарайский. Причём первый из них располагался непосредственно в самой Рязани. И на Ряжской улице, в районе её пересечения с улицей Певческой (нынешней ул. Фрунзе), находились его казармы.

137-й пехотный Нежинский Полк был создан в 1796 году. Служили в нём главным образом жители Рязанской губернии. Этот полк ообо отличился в Русско-турецкой войне 1877-78 годов и в Ляоянском сражении с японцами в 1904-м. Тогда высота в Манчжурии, занятая в бою рязанцами, получила название Нежинская сопка.

После Октябрьской революции 1917 года деревянные казарменные здания бывшего 137-го Нежинского пехотного полка на Ряжской улице были подремонтированы, перестроены и использовались в качестве служебного жилья для семей командного состава Красной армии. Там же находился тогда и первый губернский военный комиссариат.

Имя поэта

В 1965 году улица Ряжская перестала существовать, потому что была переименована и стала носить имя нашего великого «певца березового ситца». Переименование было осуществлено, как сказано в документах, «в связи с 70-летием со дня рождения русского поэта С. А. Есенина».

Сейчас эта улица в центре Рязани — одна из лучших во всём городе. В отношении неё вполне уместна известная поговорка «из грязи в князи». Об истории этой современной магистрали, ставшей преемницей улицы Ряжской, мы расскажем в следующий раз.

Евгений Данилин