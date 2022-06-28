Из горящей пятиэтажки в Рязани эвакуировали 7 человек

7 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки на улице Интернациональной в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Инцидент произошёл во вторник, 28 июня. Сообщение о загорании поступило в 12.28. К моменту приезда пожарных из квартиры на третьем этаже шёл чёрный дым. Была угроза перехода пожара на верхние этажи, где находились люди.

В итоге спасатели эвакуировали 7 человек, из них трое – дети. В тушении участвовал 21 человек, привлекалось 5 автомобилей.

Локализовать пожар удалось в 12.45, в 12.49 – огонь потушили.