Понедельник, 13 марта, 2023
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Из горящего дома на улице Чкалова в Рязани спали 5 человек, в том числе ребёнка

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Вечером 13 марта в жилом доме на улице Чкалова загорелась квартира. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о ЧП поступило в 19.59. В 20.34 открытое горение было ликвидировано. Огонь потушен на площади 10 кв. м. В тушении принимали участие 15 человек личного состава, было задействовано 5 единиц спецтехники.

Из горящего здания пожарные спасли 5 человек, среди них есть ребёнок. Никто не пострадал.

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