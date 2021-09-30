Из дома умершей жительницы Касимова украли картины и декоративные панно

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали местного рецидивиста, подозреваемого в краже имущества из дома в городе Касимове. Похищенное изъяли, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 50-летняя жительница города Касимова и сообщила, что обнаружила следы взлома входной двери ее дома. Оказалось, из жилища пропали две картины с пейзажами и декоративные панно из искусственных цветов.

Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что недавно бывшая хозяйка дома умерла и наследники еще не переехали в жилище, поэтому кроме мебели и убранства комнат в доме ничего ценного не было. Видимо, вынести мебель взломщику было не под силу и он забрал только картины и декоративные панно.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и получили сведения о мужчине, который предлагал знакомым приобрести у него две картины и «икебану» — мол, ему они уже надоели, а деньги нужны.

Сотрудники полиции разыскали этого мужчину и установили, что 46-летний житель соседней деревни причастен к краже. Злоумышленника задержали.

Ранее этот житель района был судим за причинение вреда здоровью и кражи.

По предварительной информации, 46-летний житель Касимовского района, проходя по улицам райцентра, заметил, что в одном из домов уже долго никто не живет. Дверь показалась ему не очень крепкой и однажды ночью злоумышленник взломал замок и забрался внутрь. Там, кроме картин и декоративного панно, не было предметов, которые показались ему ценными, поэтому рецидивист забрал только украшения интерьера. Добычу удалось реализовать случайному знакомому, но картины и панно не долго радовали его взор. Похищенное изъяли.

Сотрудники следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемого взяли под стражу.