Четверг, 25 мая, 2023
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Из бюджета Рязанской области выделят средства на развитие Александро-Невского района

7info

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл Час муниципалитета, посвященный развитию Александро-Невского района. В работе участвовали заместители председателя правительства Рязанской области, руководители региональных министерств и ведомств, администрации Александро-Невского района.

Губернатор подчеркнул, что Александро-Невский район является передовым в регионе, что обусловлено качественной работой руководства муниципалитета.

«Район во всём пример для других муниципальных образований. Пример того, как работу можно организовать и при равных возможностях сделать намного больше, – сказал Павел Малков. – Конечно, есть куда развиваться, есть направления, по которым нужна поддержка. Многие важные проекты уже реализованы. Нужно определить векторы дальнейшего развития и идти вперед».

В рамках Часа муниципалитета было рассмотрено исполнение поручений, которые даны губернатором по итогам рабочих поездок в район и профильных совещаний. В частности, в р.п. Александро-Невском отремонтировано здание детско-юношеской спортивной школы, на это из резервного фонда правительства области направлено свыше 26 млн рублей. В п. Красное Знамя отремонтирована плотина с укладкой водоотводной трубы и дорожного покрытия. Поэтапно ведётся ремонт автодороги межмуниципального значения «Александро-Невский – Благие – Павловка». Выделена региональная субсидия в размере 36,9 млн рублей на строительство очистных сооружений в п. Каширин. Приобретается новое медицинское оборудование для районной больницы. Закуплен санитарный автомобиль для неотложной помощи. На хорошем уровне ведётся работа по привлечению в МО медицинских специалистов.

На совещании также подробно обсуждалось дальнейшее развитие муниципалитета. По поручению Павла Малкова будут выделены средства на ремонт детского сада и строительство ФАПа в п. Каширин. Принято решение о подготовке ПСД для последующего капремонта автодорог по ул. Вокзальная в Александро-Невском и в с. Ленино по ул. Центральная и ул. Молодёжная. Речь шла о ремонте районного Дворца культуры, строительстве станций очистки воды, благоустройстве территорий, установке памятника генералу М.Д. Скобелеву, в 2023 году отмечается 180 лет со дня его рождения.

Особое внимание было уделено развитию на территории Александро-Невского района агропарка «АгроТерра» как в части создания всей необходимой инфраструктуры, так и работы с инвесторами.

Губернатор Павел Малков назвал это направление работы одним из ключевых. Реализация проекта, наполнение парка резидентами позволит району в кратчайшие сроки сделать серьёзный шаг в социально-экономическом развитии.

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