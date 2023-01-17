Из аварийного жилья в Рязанской области в этом году планируется расселить свыше 1800 человек

В 2023 году в Рязанской области планируется закупить 206 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жильё приобретут в 27 муниципальных образованиях, в том числе 56 квартир в областном центре.

Об этом сообщил губернатор региона по итогам совещания по вопросам обеспечения жильём. По словам главы Рязанской области, вопрос расселения аварийного жилья непростой, но он решается.

Павел Малков: «Работу нужно проводить оперативно, не затягивать. Поручил в течение недели выделить средства муниципалитетам, чтобы уже в феврале начать конкурсные процедуры»

В этом году в планах – расселение свыше 1800 человек. Уже заключены контракты на строительство новых домов, приобретаются и квартиры на вторичном рынке. Средства предусмотрены.