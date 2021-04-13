Из 95 детсадов в Калуге эвакуировали более 11 500 детей из-за сообщений о минировании

Во вторник, 13 апреля, в Калуге эвакуировали детей из 95 детсадов. В общей сложности на улицу вывели 11 557 дошкольников. Об этом сообщает KP40.RU.
Дело в том, что на электронную почту руководителям пришло сообщение о минировании. Позже в соцсетях появился якобы текст этого письма. В нем сообщается, что группировка Cinasa заложила взрывчатку в здания. За сохранение жизней она потребовала 7 млн рублей.
Подлинность данной записки не подтверждена, однако по информации местного издания, название этой группировки фигурировало два дня назад в Югре.
В настоящее время полицейские проверяют здания детсадов.