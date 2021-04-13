Из 95 детсадов в Калуге эвакуировали более 11 500 детей из-за сообщений о минировании

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Во вторник, 13 апреля, в Калуге эвакуировали детей из 95 детсадов. В общей сложности на улицу вывели 11 557 дошкольников. Об этом сообщает KP40.RU.

Дело в том, что на электронную почту руководителям пришло сообщение о минировании. Позже в соцсетях появился якобы текст этого письма. В нем сообщается, что группировка Cinasa заложила взрывчатку в здания. За сохранение жизней она потребовала 7 млн рублей.

Подлинность данной записки не подтверждена, однако по информации местного издания, название этой группировки фигурировало два дня назад в Югре.

— На момент 15:00 все воспитанники и работники эвакуированы. В общей сложности 58 юрлиц, 95 зданий, 11 557 детей и 1 920 сотрудников. Родители забрали 8 090 детей, а 3 467 остались с воспитателям, — рассказал глава города Дмитрий Денисов.

В настоящее время полицейские проверяют здания детсадов.