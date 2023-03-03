Пятница, 3 марта, 2023
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Из 30 работающих в Рязани коммерческих маршрутов нарушения выявили только на 4

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2 марта и.о. руководителя управления транспорта администрации, Ирина Черноусова, провела встречу с перевозчиками Рязани, на которой присутствовали представители Минтранса Рязанской области, Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также Регионального Навигационно-Информационного Центра по Рязанской области.

На встрече были обсуждены жалобы граждан, поступившие в управление транспорта за февраль, большая часть из которых связана с нарушением расписания. Специалисты продолжают контрольные мероприятия для выявления недостатков в работе пассажирского транспорта и их устранения.

Также были рассмотрены отчеты перевозчиков за февраль текущего года, основанные на данных Регионального Навигационно-Информационного Центра по Рязанской области. Из 30 маршрутов 26 выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к количеству рейсов и расписанию. Однако на 4 маршрутах были выявлены нарушения со стороны перевозчиков №33М2 ООО «Таксавто», №45 ИП Попова Е.А., №95 ИП Захаркина Ю.В., №73аМ2 ООО «Рязаньтрансавто ХIII». В случае сохранения негативной динамики, будут приняты соответствующие меры.

Также была обсуждена организация диспетчеризации работы автобусов на маршрутах, обслуживаемых коммерческими перевозчиками, совместно с Региональным Навигационно-Информационным Центром по Рязанской области. В настоящее время управлением транспорта на постоянной основе проводится мониторинг работы коммерческого транспорта в вечернее время. Выявленные нарушения связаны с отсутствием контроля со стороны перевозчика по соблюдению расписания движения и интервалов между рейсами, а также с недостаточной работой диспетчеров у коммерческих предприятий. Выявленные недостатки будут устранены.

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