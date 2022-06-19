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Воскресенье, 19 июня, 2022

Ивановцы бурно осуждают фото со свадьбы мэра Шарыпова

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Ивановцы бурно осуждают фото со свадьбы мэра Шарыпова

В Сети опубликованы фотографии со свадьбы 37-летнего мэра Иванова Владимира Шарыпова, пишет KSTATI.NEWS.

Как стало известно, градоначальник и его избранница расписались в Дворце бракосочетаний. Торжество же прошло в загородном ресторане. Ивановцы обратили внимание на экстравагантный свадебный наряд Шарыпова.

Женой главы ивановской администрации стала Юлия Прокофьева, которая владеет цветочным бутиком в центре Иванова.

После внезапного интереса местных жителей она сделала закрытой страницу в социальной сети «ВКонтакте»

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