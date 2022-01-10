Иван Янковский рассказал об интимной сцене с Кристиной Асмус в фильме «Текст»

Актёр Иван Янковский в YouTube-шоу Надежды Стрелец рассказал о съёмках интимной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст». Об этом сообщает 5-tv.ru

В картине Иван и Кристина занимаются сексом. Видео получилось настолько откровенным, что многие поклонники осудили актрису. Досталось её тогдашнему мужу Гарику Харламову, которого называли «рогоносцем». Многим зрителям показалось, что актёры делали всё по-правде.

Янковский считает сцену оправданной, так как она есть в книге.

— Но мы не думали, что так бомбанет. И Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену, — рассказал артист.

Реклама

По его словам, такая съёмка не удовольствие, а работа. Они даются с большим трудом.