Среда, 25 января, 2023
Татьяна Проводина

Итоги конкурса детского рисунка подвели в Управлении МВД по Рязанской области

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Источник: сайт УМВД по Рязанской области

В Рязанской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Участковый глазами детей», приуроченный к 100-летнему юбилею службы.

Юные художники подошли творчески к теме рисунков, представив яркие и интересные работы в разных техниках – акварельная и карандашная. Участники конкурса запечатлели интересные моменты служебных будней участковых.

Итоги конкурса детского рисунка подвели в Управлении МВД по Рязанской области
Итоги конкурса детского рисунка подвели в Управлении МВД по Рязанской области

В старшей возрастной категории победила 12-летняя Нелли Тамаева, изобразившая участкового со служебной собакой.

В группе от 9 до 11 лет победителем стала Сияна Скотникова, представившая на бумаге участковых уполномоченных полиции в разные периоды истории, начиная с момента создания службы.

Среди самых юных конкурсантов победа досталась 8-летней Полине Рахманиной. Девочка нарисовала участкового в момент профилактической работы с населением.

В специальной номинации «Гражданство и патриотизм» лучшими были признаны работы 9-летнего Максима Устинова и 12-летней Варвары Якубовой.

Победители регионального этапа представят свои работы на всероссийском уровне.

Итоги конкурса детского рисунка подвели в Управлении МВД по Рязанской области
Итоги конкурса детского рисунка подвели в Управлении МВД по Рязанской области

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