IT-эксперт рассказал, как будет работать интернет на День Победы

Вопреки опасениям, масштабных отключений доступа к сети Интернет в период празднования Дня Победы ожидать не стоит. Об этом заявил IT-специалист Артем Геллер, занимавший должность главного разработчика сайта Kremlin.ru и являющийся председателем комиссии в Институте развития интернета, в беседе с изданием «Абзац». Он уточнил, что временные перебои со связью могут затронуть абонентов некоторых операторов мобильной связи и будут наблюдаться в определенных городских локациях.

«Едва ли стоит ожидать тотальных отключений. Скорее всего, это будут точечные меры, ограниченные по времени и затрагивающие конкретных операторов. Вероятно, ограничения будут привязаны к определенным местам, таким как зоны скопления людей и маршруты передвижения военной техники, а также к территориям, где необходимо обеспечить повышенный уровень безопасности. Отключение всего и для всех на неопределенный срок исключено. Полагаю, мы сможем перенести это без особых проблем. По крайней мере, такова обычная практика», — разъяснил Геллер.

По мнению эксперта, подобные временные меры обусловлены спецификой распространения радиочастот. Кратковременное ограничение связи призвано повысить безопасность граждан и обеспечить беспрепятственное проведение мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы.

Реклама

«Мобильная связь использует определенные частоты, что может создавать помехи и занимать каналы передачи данных. Существует множество обоснований, почему в условиях повышенных мер безопасности во время предстоящего празднования было бы целесообразно на несколько дней временно ограничить доступ к сети для всеобщей безопасности. В остальном, я уверен, праздник пройдет отлично, а небольшая „цифровая пауза“ может даже пойти нам на пользу», — заключил он.

Стоит отметить, что ранее в течение дня многие пользователи сообщали о проблемах со связью у различных мобильных операторов. Впоследствии от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поступило предупреждение о возможных ограничениях доступа в интернет в период с 5 по 9 мая.