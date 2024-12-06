ИТ-эксперт Голицына: на холоде даже заряженный смартфон может отключиться вмиг

Температура ниже нуля — настоящий враг для батареи смартфона. На морозе аккумулятор не просто разряжается быстрее — иногда он «умирает» буквально на глазах. Человек рискует остаться без связи в самый неподходящий момент, рассказала «Газете.Ru» Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии розничной сети МТС.

По словам эксперта, мороз серьезно снижает эффективность аккумулятора. Даже если вы практически не пользуетесь телефоном, заряд будет уходить значительно быстрее. Если же батарея изношена, смартфон может неожиданно отключиться, даже если на экране еще отображается полный или почти полный уровень заряда.

Что можно сделать, чтобы телефон не подвел зимой? Голицына рекомендует держать его во внутреннем кармане одежды или в сумке — так он будет защищен от низких температур. А для длительных разговоров советует использовать гарнитуру: это избавит от необходимости постоянно доставать телефон из тепла.

Еще один способ сохранить заряд — отключить лишние функции, такие как Bluetooth, GPS и Wi-Fi, если они вам не нужны прямо сейчас. Даже в фоне они продолжают тратить энергию.

При этом эксперт отметила, что холодная погода редко наносит аккумуляторам необратимый ущерб. Но если хочется избежать лишних неудобств, стоит заранее подумать о том, как уберечь смартфон от воздействия низких температур.