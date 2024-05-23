Четверг, 23 мая, 2024

История с пытками голой девочки шокером вылилась в уголовное дело

Автор: powder

Опубликовано

В отношении школьников из Красногорска, которые домогались 13-летней девочки и били ее током, возбудили уголовное дело, пишет SHOT.

Два фигуранта 15 и 16 лет пройдут по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Подросткам грозит до двадцати лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала, злоумышленники насильно раздели школьницу в салоне машины. После этого они ударили жертву электрошокером, трогали в интимных местах и заставляли целоваться.

Ребенка удалось спасти ее матери и старшей сестре.

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