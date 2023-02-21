Исследование: зарплатное предложение в Рязанской области выросло в среднем на 3360 рублей

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии и резюме жителей Рязанской области за январь 2022 и 2023 года и выяснили, как за год изменились зарплатные предложения и ожидания трудящихся.

В январе 2023 средние зарплатные предложения работодателей региона выросли на 3360 рублей по сравнению с началом 2022 года.

Наибольший рост предлагаемых зарплат отмечается среди специалистов сферы «Добыча сырья» – на 8749 рублей. Среднее предложение в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком» увеличилось на 7134 рубля. В первой пятёрке профессиональных сфер Рязанской области по динамике роста зарплат оказались также «Медицина, фармацевтика» (+5920 рублей) и «Производство» (+5859 рублей)». Об этом рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter по Поволжью Анна Буслова.

Также растут зарплатные ожидания жителей Рязанской области. В январе 2023 года они увеличились на 4685 рублей по сравнению с прошлогодним значением. В среднем жители региона хотят зарабатывать 45 264 рубля.