Исследование: В июне в компаниях Рязани вырос спрос на персонал

В июне в компаниях Рязани вырос спрос на новых сотрудников.

Результаты июньского исследования приводит служба hh.ru.

В Рязанской области в минувшем месяце было открыто примерно 5 тысяч вакансий. Это более чем на 11% выше майских значений. Также это наибольший месячный прирост по числу вакансий за год.

Больше всего вырос спрос на специалистов в сфере рекламы, PR и маркетинга. Также в лидерах рейтинга профессиональных областей оказались административный персонал, страхование, начало карьеры и продажи.

Есть и сферы, где число предложений работы снизилось – это, в частности, высший менеджмент, добыча сырья и управление персоналом.

Сотрудники сферы продаж остаются в регионе самыми востребованными – 37% всех июньских вакансий.

А вот потребность в специалистах из области госслужбы и страхования самая низкая – меньше процента от общего количества вакансий.