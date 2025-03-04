Искавшего в кустах закладку мужчину задержали в Рязани

В Рязани задержан 43-летний житель Клепиковского района, у которого обнаружено наркотическое средство. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Во время дневного патрулирования по улице Затинной автопатруль Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции заметил подозрительного мужчину, искавшего что-то в кустах. Полицейские остановили гражданина для проверки, в ходе которой он признался, что имеет при себе наркотик.

На место прибыли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. В результате личного досмотра у задержанного был обнаружен сверток с веществом массой 1,13 грамма, которое является производным N-метилэфедрона.

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Следователем ОМВД России по Советскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).