Ирина Болгар подала в суд на Павла Дурова — СМИ

Ирина Болгар, бывшая возлюбленная Павла Дурова, подала на него в суд в Швейцарии. Она обвиняет основателя Telegram в физическом насилии по отношению к их младшему ребёнку, который родился в сентябре 2017 года. Об этом пишет Spletnik.ru, ссылаясь на Forbes.

По словам Болгар, в период с 2021 по 2022 год Дуров пять раз применял насилие к их сыну. В результате ребёнок получил травмы, включая сотрясение мозга, а также проблемы со сном и тревожность.

Как утверждает Болгар, она предоставила доказательства в виде стенограмм сообщений, которыми они обменивались в ноябре 2021 года в Париже, а также медицинской справки, датированной апрелем 2023 года, где сообщается о проблемах со сном и тревожности у ребёнка.

Суд в Женеве сначала не принял иск, так как с момента предполагаемого физического насилия прошло более трёх месяцев. Однако Болгар подала апелляцию и добилась рассмотрения дела.

В начале лета Ирина Болгар публично заявила, что родила от Павла Дурова троих детей. Многие не поверили в эту историю.

Сам Дуров после этого заявил, что стал донором спермы, поэтому у него, помимо двоих официальных детей, может быть сто биологических детей в 12 странах. Это заявление вызвало ажиотаж в СМИ.

В ответ на это Болгар предоставила доказательства своей правоты. Она рассказала, что после того как она публично рассказала об их отношениях с Дуровым, ей стали писать девушки, с которыми у него были отношения параллельно. Одной из них оказалась венгерская модель Диана Бако. По словам Болгар, Дуров изменял ей с этой моделью. Саму Бако миллиардер впоследствии бросил ради криптокоуча Юлии Вавиловой, которая при задержании была в Париже вместе с ним.