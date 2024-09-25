Ипотека или рассрочка? Эксперты ГК «Зелёный сад» советуют, как приобрести жильё с максимальной выгодой

Некоторые семьи не торопятся оформлять ипотеку, предпочитая взять квартиру в рассрочку с минимальным первым взносом или вовсе без него. Такой вариант обычно предлагают застройщики до момента сдачи дома. Но рассрочка выгодна лишь тем, кто точно знает, в какие сроки у него будет вся сумма для полной оплаты квартиры. Если денег нет и вы просто отсрочили оформление ипотеки на 2-3 года в надежде, что ставка станет ниже или квартиры подешевеют, это решение может дорого обойтись.

Первая причина не откладывать покупку квартиры по семейной ипотеке: никто не может знать, какая ставка и какие цены на жильё будут через 2-3 года. Вторая причина — возможные изменения в семейной ипотеке. Выбранная вами квартира может просто не подойти под условия программы. Уже сейчас говорят о том, что за бортом «семейки» могут остаться студии и однокомнатные квартиры.

Третья причина взять ипотеку сейчас — штрафные санкции от застройщика. Не выполните условия договора по рассрочке — придётся платить больше. С банком в трудной жизненной ситуации (когда лишились работы или в случае продолжительной болезни) договориться бывает проще. Наконец, ключевая ставка ЦБ может не снизиться с сегодняшних 19%. И есть риск, что государственное субсидирование ипотеки серьёзно сократят или отменят вовсе.

Вряд ли вам понравится платить ипотеку под 19% годовых. Поэтому берите кредит на жильё прямо сейчас, пока действуют льготные программы. Остались вопросы? На них ответят в отделе продаж ГК «Зелёный сад». Звоните: (4912) 77-77-77.

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