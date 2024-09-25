Среда, 25 сентября, 2024

Ипотека или рассрочка? Эксперты ГК «Зелёный сад» советуют, как приобрести жильё с максимальной выгодой

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой "Зеленого сада

Некоторые семьи не торопятся оформлять ипотеку, предпочитая взять квартиру в рассрочку с минимальным первым взносом или вовсе без него. Такой вариант обычно предлагают застройщики до момента сдачи дома. Но рассрочка выгодна лишь тем, кто точно знает, в какие сроки у него будет вся сумма для полной оплаты квартиры. Если денег нет и вы просто отсрочили оформление ипотеки на 2-3 года в надежде, что ставка станет ниже или квартиры подешевеют, это решение может дорого обойтись.

Первая причина не откладывать покупку квартиры по семейной ипотеке: никто не может знать, какая ставка и какие цены на жильё будут через 2-3 года. Вторая причина — возможные изменения в семейной ипотеке. Выбранная вами квартира может просто не подойти под условия программы. Уже сейчас говорят о том, что за бортом «семейки» могут остаться студии и однокомнатные квартиры.

Третья причина взять ипотеку сейчас — штрафные санкции от застройщика. Не выполните условия договора по рассрочке — придётся платить больше. С банком в трудной жизненной ситуации (когда лишились работы или в случае продолжительной болезни) договориться бывает проще. Наконец, ключевая ставка ЦБ может не снизиться с сегодняшних 19%. И есть риск, что государственное субсидирование ипотеки серьёзно сократят или отменят вовсе.

Вряд ли вам понравится платить ипотеку под 19% годовых. Поэтому берите кредит на жильё прямо сейчас, пока действуют льготные программы. Остались вопросы? На них ответят в отделе продаж ГК «Зелёный сад». Звоните: (4912) 77-77-77.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

erid: 2Vtzqwy9Ewi

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

РБК: бывший глава Вологодской области Кувшинников вновь будет отправлен в отставку

На похоронах сына певицы Понаровской произошел скандал

Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП с фурой под Рязанью

Есенинский пробег снова соберет спортсменов с разных регионов

Названа возможная причина едкого смога в Смоленской области

В Петербурге двух девушек изнасиловали в квартире на юго-востоке города

В Рязани назвали победителей конкурса среди участников нацпроекта «Производительность труда»

Похищенную предпринимательницу из Балакова нашли с перерезанным горлом

В Рязанской области наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»

Найден труп пропавшей в Саратовской области 47-летней предпринимательницы 

В Рязани иностранец получил 6 лет 10 месяцев колонии за попытку зарезать жену

Из карьера в Шиловском районе подняли труп