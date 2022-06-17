Инвестор из Дании собирается строить в Рязанской области второй свиноводческий комплекс

Рязанская делегация продолжает работать на Петербургском международном экономическом форуме. Очередная деловая встреча была посвящена строительству в Рязанской области крупного животноводческого комплекса.

Глава делегации врио губернатора Павел Малков встретился с генеральным директором ООО «УК РБПИ ГРУПП» Томасом Норгардом.

Проект по строительству свиноводческого комплекса полного цикла на 6 тысяч голов реализуют в Скопинском районе. Объём инвестиций в проект – 5 млрд руб. Объекты первого этапа строительства уже введены в эксплуатацию, в третьем квартале этого года будут введены объекты второго этапа.

Павел Малков высказался по поводу реализации проекта. По его словам, область заинтересована в приходе крупных инвестиций. Глава региона добавил, что сделает всё для обеспечения комфортного инвестиционного климата.

Томас Норгард поблагодарил руководство региона за поддержку и рассказал о дальнейших планах. Инвестор планирует реализовать новый проект и построить второй животноводческий комплекс. Норгард обратил внимание на то, что все требования экологического законодательства будут учтены.