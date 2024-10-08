Вторник, 8 октября, 2024

Инвестиционная компания VB Partners купила рязанский завод автомобильной светотехники

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Инвестиционная компания VB Partners купила расположенный в Рязани завод по производству автомобильной светотехники итальяно-японского концерна Marelli — ООО «Марелли Аутомотив Лайтинг Рус». Об этом пишет «Интерфакс».

Сделка была осуществлена 3 октября, в этот день 100% долей были переданы новому владельцу. 

Рязанское предприятие выпускало фары, фонари, поворотники для «АвтоВАЗа», а также для располагавшихся в России производств Volkswagen и Renault.

До 2022 года завод приносил прибыль, затем начал работать с большими убытками. 

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