Инвестиционная компания VB Partners купила рязанский завод автомобильной светотехники

Инвестиционная компания VB Partners купила расположенный в Рязани завод по производству автомобильной светотехники итальяно-японского концерна Marelli — ООО «Марелли Аутомотив Лайтинг Рус». Об этом пишет «Интерфакс».

Сделка была осуществлена 3 октября, в этот день 100% долей были переданы новому владельцу.

Рязанское предприятие выпускало фары, фонари, поворотники для «АвтоВАЗа», а также для располагавшихся в России производств Volkswagen и Renault.

До 2022 года завод приносил прибыль, затем начал работать с большими убытками.