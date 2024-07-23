Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет

В 2024 году исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой Tele2. Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет сел, поселков, деревень, аулов и станиц с населением от 100 до 500 человек. Накануне юбилея аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» при поддержке «Ростелекома», Tele2 и Минцифры России провело исследование о практических социально-экономических эффектах реализации проекта УЦН и влиянии появления интернета на жизнь в глубинке.

Первый этап проекта УЦН (2014-2021 годы) — это строительство точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. Первая такая точка появилась 17 февраля 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. Ежегодно «Ростелеком» вводил тысячи точек доступа по технологии Wi-Fiпо всей стране. Всего на первом этапе было охвачено без малого 14 тыс. сел и деревень. Построено свыше 122 тысяч новых волоконно-оптических линий связи — это три экватора планеты Земля. Одновременно со строительством ВОЛС и точек Wi-Fi решались другие важные задачи: высокоскоростной интернет получали социально значимые объекты, включая школы и медицинские учреждения.

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 году. Во-первых, по решению Минцифры был расширен состав населенных пунктов-участников проекта —в него включены села и деревни, в которых проживает от 100 до 500 человек. Во-вторых, было решено строить на селе базовые станции (БС) мобильной связи стандартов GSM/LTE, которые должны обеспечить качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет. Первая базовая станция вышла в эфир 19 марта 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области.

По проекту УЦН 2.0 к настоящему времени введена в эксплуатацию уже 4 841 базовая станция, построено свыше 17 тысяч километров ВОЛС. А с 2024 года «Ростелеком» и технологический партнер проекта Tele2 приступят к установке базовых станций GSM/LTE российского производства от компании «Булат». В исключительных случаях, когда прокладка наземных линий связи нецелесообразна по техническим и экономическим условиям, для подключения БС используются спутниковые технологии от компании «РТКОММ».

О масштабе проекта УЦН 2.0 говорят такие цифры: расстояние между самыми западной и восточной точками проекта составляет 6 589 километров, а между северной и южной — 3 569 километров.

Подробнее о 10-летии проекта устранения цифрового неравенства — в видеоролике с участием президента «Ростелекома» Михаила Осеевского: https://www.company.rt.ru/press/news/files/RTC_UZN_10let.mp4

Юбилей проекта УЦН — отличный повод, чтобы изучить социальные и экономические эффекты от появления интернета и мобильной связи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. Для проведения исследования применялись технологии bigdataTele2 с использованием обезличенных данных. Главный вывод «ТМТ Консалтинг» — потребление услуг связи на БС проекта на треть выше, чем в среднем по стране. Анализ сетевого трафика показывает, что за месяц абоненты в среднем потребляют 28 Гбайт мобильного интернет-трафика и 402 минуты общаются по мобильному телефону. Это объяснимо, ведь на селе меньше представлены другие форматы досуга и получения информации.

Появление качественного доступа в интернет помогает формированию единого информационного пространства, а также увеличивает аудиторию российского контента (фильмов, сериалов, музыки). Среди важных целей использования интернет-доступа абонента отметили знакомство с новостями (81%) и актуальной локальной информации (65%), получение госуслуг (72%), пользование электронной почтой (58%), просмотр контента блогеров (47%), онлайн-запись к врачу (42%), поиск работы (21%), удаленная учеба (19%) и работа (11%).

Среди самых часто используемых мобильных приложений:

Мессенджеры — 95%;

Соцсети— 86%;

Онлайн-банки — 79%;

Приложения для просмотра видео —73% (онлайн-кинотеатры и иные видеосервисы);

Приложения для прослушивания и скачивания музыки —68%.

Респонденты отмечают влияние подключения населенных пунктов на образ жизни и деятельности, помимо очевидной интенсификации общения с родными и близкими:

Координация административной и общественной деятельности. Поселковые чаты стали способом оповещения о готовящихся локальных событиях и происшествиях, они могут использоваться как администрацией, так и библиотеками и досуговыми центрами. Поселковые чаты также стали средой для обмена важной локальной информацией и объявлениями между жителями, инструментом для продвижения и предзаказа товаров и услуг и так далее.

Социальные возможности и эффекты: Поддержание постоянных контактов соцработников со своими подопечными. Организация удаленной учебы школьников в период карантинных мер и чрезвычайных ситуаций. Неоднократно упоминалось влияние подключения на снижение уровня алкоголизма, очевидные причины — расширение возможностей проведения досуга и благоприятное влияние социальной вовлеченности людей.

Расширение предпринимательских возможностей. Возможность соответствовать требованиям к маркировке продукции (в частности, молочной и лесозаготовительной), что ранее было в принципе сложно реализуемо. Развитие индивидуального предпринимательства — продвижение своих услуг и ремесленных товаров, и, что встречается чаще — поиск заказов (на грузовые автоперевозки, выполнение работ и оказание услуг). Развитие туристического бизнеса — как за счет более эффективного продвижения услуг и удобного взаимодействия с клиентами, так и благодаря возможности предоставить гостям доступ в интернет.



Полный текст исследования доступен по ссылке. Фото и другие подробности о проекте устранения цифрового неравенства: https://www.company.rt.ru/projects/uus/

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