Интерес рязанцев к сервисам по поиску работы вырос на треть

Владимирцы в 2024 году стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 31% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 17%. Самым быстрорастущим сервисом стал HeadHunter. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Также почти на 29% выросло время, которое соискатели из Рязани проводят на сайтах по трудоустройству. Этот показатель составил в среднем 67 минуты за месяц, что на 23% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на июль и сентябрь: в каждом из этих месяцев пользователи тратили в среднем по 100 и 86 минут соответственно на поиск работы онлайн.

В России самым быстрорастущим сервисом в 2024 году стал Хабр Карьера, помогающий искать работу в IT-индустрии. Его аудитория за год увеличилась на 40%, а трафик вырос на 54%. На втором месте по динамике — HeadHunter с приростом на 32% по количеству пользователей и на 48% по трафику. Замыкает тройку лидеров роста Superjob: число соискателей, которые пользовались этим сервисом, увеличилось на 6%, а потребление мегабайт — на 11%.

При этом несмотря на высокие темпы роста конкурентов, в 2024-м году HeadHunter сохранил первенство в сегменте как по размеру аудитории, так и по объему мобильного трафика. Второе место удерживает Superjob. А вот остальные игроки поменяли позиции. Государственный портал «Работа России» за год поднялся на две строчки за счет роста количества пользователей, потеснив Работу.ру и Зарплату.ру.

В Рязани основной прирост (54%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. Женщины тратят в месяц в среднем 66 минут, а мужчины — 63 минуты.

Больше всего новых соискателей в Рязани пришло из возрастной категории 26-35 лет (+30% пользователей). На втором месте группа 36-45 с приростом на 22% по количеству пользователей. Также существенно выросла доля абонентов 46-55 лет (+15% пользователей). А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась.

Аналитики также выяснили, где ищут работу люди разных возрастов. В России наиболее молодые пользователи оказались у сервисов Хабр Карьера и GeekJob — абоненты до 35 составляют 61% и 62% их аудитории соответственно. А самая высокая доля пользователей старше 46 лет оказалась у Superjob и Зарплаты.ру — 36% и 33% соответственно.