Инструкция от экспертов: как в 2022 году получить цифровой полис ОМС

Начиная с 1 июля 2022 года граждане России получат возможность получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода вместо привычных бумажных или пластиковых документов. По сути, цифровой полис ОМС – это уникальный цифровой код, запись из единого реестра застрахованных лиц федерального фонда ОМС.

Зачем нужен цифровой полис ОМС?

Мы привыкли, что полис ОМС выдавался на бумажном бланке или в пластиковом виде. И для того, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, его необходимо предъявить в любой поликлинике или больнице. И вот сейчас нам обещают, что с получением цифрового полиса ОМС, больше не понадобится при себе иметь полис ОМС на физическом носителе. У каждой медицинской организации будет доступ к единой электронной базе данных, поэтому при посещении врача больше не нужно будет предъявлять бумажный или пластиковый документ. Потребуется только документ, удостоверяющий личность (паспорт) или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет.

«Вместо паспорта можно будет предъявить и штрих-код цифрового полиса, который можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуг», в смартфоне и на любом другом электронном устройстве. И если пациент забыл паспорт, то достаточно будет показать штрих-код для получения медпомощи. Фактически, право на медицинскую помощь перестанет зависеть от наличия физического документа, так как запись о застрахованном сохраняется в едином регистре, даже если сам документ утерян», — отмечает Надежда Гришина, член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков.

Как получить цифровой полис и обязательно ли это делать?

Если вы на текущий момент застрахованы по ОМС и у вас на руках есть бумажный или пластиковый полис (или полис у вас был, вы точно помните, что его получали, но сейчас не можете найти), то в единой базе данных на вас уже сформирована нужная последовательность символов и знаков цифрового полиса. Идти куда-то и что-то делать дополнительно, чтобы он сформировался, вам не надо. С 1 июля 2022 г вас должны находить в единой базе по паспорту, который вы покажите медработнику. Хотя предъявить бумажный или пластиковый полис вы также имеет право, если он у вас есть. Это право у граждан никто не забирает.

Обязательно обратиться на портал госуслуг для формирования цифрового полиса надо тем, кто полис ОМС после 1 июля 2022 будет получать впервые. Чтобы в единой базе данных сформировался цифровой полис гражданин должен будет подать заявление на портале «Госуслуги», где появится опция «Включение в единый регистр застрахованных лиц».

Для этого необходимо:

иметь подтвержденную запись на этому ресурсе;

заполнить предложенную форму:

отправить заполненное заявление на рассмотрение.

Планируется, что штрих-код сформированного цифрового полиса ОМС будет выдаваться обратившемуся в день подачи заявления.

К категориям граждан, которым придется совершить эти действия, будут относиться:

-уволившиеся в запас военнослужащие и лица, приравненные к ним по порядку оказания медицинской помощи, не имевшие до этого полиса;

— определенные категории иностранных граждан, находящихся на территории РФ и имеющих право на ОМС;

-новорожденные и некоторые другие.

«Для новорожденных с 1 июля 2022 года даже не нужно будет подавать заявление о получении цифрового полиса — запись о присвоении номера ОМС будет вноситься в регистр по факту рождения. Для всех граждан, имеющих право на ОМС и впервые получающих полис, автоматическое формирование цифрового полиса ОМС без заявления будет доступно с 1 января 2024 года», — отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Елена Третьякова.

А кто имеет право получить штрих-код цифрового полиса?

Все лица, застрахованные по ОМС, имеющие на руках бумажные и пластиковые полисы смогут получить через портал госуслуг и штрих-код цифрового полиса. Но спешить с этим не стоит. Ведь использование штрих-кода будет зависеть от наличия считывающих устройств для штрих-кодов цифрового полиса в медицинских организациях. Штрих-кодов сейчас много, и медработник, которому вы его предъявляете, должен убедиться, что это именно необходимый штрих-код и действующий.

Обязательно ли получать штрих-код цифрового полиса?

Конечно, нет. И старый полис сохраняет свою законную силу, и найти в единой базе данных вас должны с 2024 г просто по паспорту, даже если бумажного полиса у вас нет с собой.

А можно ли будет оформить полис и в бумажном виде, если полис ОМС впервые оформляется после 1 июля 2022 г и он сразу цифровой?

После внесения ваших данных в единый регистр и получения штрих-кода цифрового полиса, вы можете дополнительно оформить полис в бумажном виде, обратившись в страховую медицинскую организацию.

И если вы потеряли бумажный полис, но все равно хотите его иметь, также надо будет обратиться в страховую компанию. В этом плане все остается без изменений.

Более того, иметь при себе бумажный полис, особенно первые годы запуска новой системы в действие, конечно, не помешает.

Надежность в работе нового порядка напрямую будет зависеть от наличия и в медицинской организации и в ее отдельно расположенных структурных подразделениях, куда может обратиться пациент:

Сети интернета и необходимого оборудования, прямого бесперебойного доступа медицинской организации к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, через которую, по-видимому, и будет предоставляться доступ электронной базе полисов ОМС, надежности функционирования этой единой государственной системы; наличие считывающих устройств для штрих-кодов цифрового полиса в МО, о чем мы уже упоминали ранее.

Как быстро медицинские организации будут полностью готовы к работе в таких условиях?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от реализации Федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», который, как и все нацпроекты завершается в 2024 г.

Но даже при самом благоприятном развитии событий никто или никогда не сможет исключить ситуацию, когда интернет может временно не работать из-за каких-то технических проблем с оборудованием в самой медорганизаци. Такие ситуации сейчас случаются нередко и на работе и у нас дома, особенно, если это отдаленный населенный пункт, а не крупный областной центр. И если именно в то время вам пришлось обратиться за оказанием медицинской помощи, то быстро идентифицировать вас и понять, что у вас есть действующий полис ОМС поможет медработнику только полис на материальном носителе, бумажный или пластиковый. В таких ситуациях он самый надежный, а вероятность того, что вы можете в такую ситуацию попасть, ни для кого не исключается.

Зачем и как можно будет сменить страховую компанию?

Если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену. Как отмечает Надежда Гришина, член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков, основная задача страховых представителей по ОМС – обеспечить права застрахованных по ОМС граждан для бесплатного получения доступной и качественной медицинской помощи по программе государственных гарантий. Специалисты страховых медицинских организаций призваны помогать пациентам на всех этапах оказания медицинской помощи, а также оказывать при необходимости и правовую поддержку.

«Вместе с полисом ОМС пациент получает бесплатного защитника своих прав. Страховые медицинские организации разбираются с каждым случаем нарушения прав пациентов в медорганизациях. 98% обращений в колл-центры заканчиваются быстрым решением проблемы», — говорит заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС»Елена Третьякова. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет решить проблему. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации, приеме у врача-специалиста и т.п».

При подаче заявления на получение цифрового полиса ОМС, можно будет выбрать страховую компанию. Заявление о выборе страховой медицинской организации нужно будет написать одновременно с заявлением о включении в единый регистр застрахованных лиц. Если гражданин не оформил письменное заявление о выборе СМО, то страховщика для него будет выбирать территориальный фонд ОМС, пропорционально числу застрахованных лиц в каждой из них. Но у гражданина по-прежнему остается право сменить страховую компанию 1 раз в год.