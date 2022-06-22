Инсталляция «Детям Победы» прошла в Рязанской области накануне Дня памяти и скорби

Торжественное открытие монумента в память о малолетних узниках нацистских лагерей состоялось на Скорбященском мемориальном комплексе, — сообщает правительство Рязанской области.

В мероприятии участвовали зампред областного правительства Анна Рослякова, председатель рязанского областного отделения «Российского детского фонда» Людмила Пахольченко, министр региона по делам территорий Жанна Фомина, представители властей города, ветеранских и общественных организаций, бывшие узники лагерей фашистов.

Памятник детям, ставшим узниками нацистских лагерей в Великую Отечественную войну, установлен по инициативе самих участников трагических событий того времени и рязанских «детей войны».

В 2019 году областное отделение «Российского детского фонда» получило президентский грант и организовало установку монумента. Активисты фонда благоустроили участок возле мемориала ленинградцам-блокадникам и установили мраморный монумент с надписью «Детям Победы посвящается».

Анна Рослякова подчеркнула важность сохранения истории и памяти всех переживших войну.

Ребята из Донбасса, находящиеся в эвакуации в Рязанской области, выразили благодарность за поддержку. А рязанские юнармейцы заступили на Почётную вахту памяти у монумента.