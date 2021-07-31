Инстаграм-обзор аккаунтов рязанских чиновников за неделю

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов — _vitaly_popov сообщает через свой инстаграм — аккаунт о значимых культурных событиях региона.
На этой неделе Виталий Юрьевич :
— Принял участие в открытии выставки фотохудожника Костаса Асимиса «Наш Афон» в Рязанской областной библиотеке им. Горького;
— Посетил с рабочим визитом учреждения культуры Скопинского района: Успенский сельский дом культуры, Центральную районную библиотеку, Побединский, Павелецкий и Горловский дома культуры, Горловскую сельскую библиотеку;
— Участвовал в дискуссии в «Точке кипения» по развитию достопримечательного места «Торговый городок»;
— Опубликовал репортаж о проекте «Есенинское лоскутное одеяло»;
— Принял участие в очередном заседании рабочей группы по подготовке и проведению празднования 165-летия со дня рождения К.Э. Циолковского .
Председатель областной Думы Аркадий Фомин — fomin_arkadiy провёл насыщенную рабочую неделю.
— Присутствовал на открытии источника Петра и Павла в селе Нармушадь ;
— Посетил Шиловскую школу №2 и проинспектировал ремонт спортзала;
— Встретился с жителями Шилова и обсудил как идет ремонт дорог, благоустройство Нерского парка и местного кладбища по проектам местных инициатив;
— Вспомнил безвременно ушедшего отца -Фомина Василия Михайловича и объяснил, какой смысл он вкладывал в фразу «Жить по-шиловски» .
Глава администрации города Рязани Елена Сорокина — glavarzn за прошедшую рабочую неделю опубликовала в аккаунте следующие посты:
— Провела личный приём граждан и рассмотрела несколько обращений;
— Приняла участие в заседании регионального Правительства, где был поднят вопрос реконструкции малых архитектурных форм в Рязани. В том числе рассматривалась ситуация со скульптурой слоника в посёлке Шлаковый;
— Пообщалась с подрядчиками, представителями управляющих организаций и ответственными за ремонт дворов специалистами администрации;
— Приняла участие во внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— Посетила строительный объект — пристройку на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет пр детском саду №99;
— Вместе с главой молодежной администрации посмотрела ремонт дорог;
— Каждую пятницу продолжает приемы рязанцев по личным вопросам.
Глава муниципального образования — город Рязань Юлия Рокотянская —
rokotyanskaya_julia на этой неделе:
— Поздравила с юбилеем и поблагодарила за тысячи спасенных жизней замечательного человека — временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковника Александра Воробьева;
— На заседании комитета по бюджету и налоговой политике обсудила с коллегами реализацию плана мероприятий по развитию городского хозяйства и социальной сферы за прошедшее полугодие;
— Завершила с коллегами весеннюю сессию Рязанской городской Думы;
— В преддверии Дня железнодорожника отметила заслуги лучших представителей профессии.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов — lybimovnikolay
— В Кораблине оценил благоустройство общественных территорий и встретился с местными активистами;
— Посетил «день Поля»;
— Продолжил встречи с активистами рязанских ТОС. Сегодня увидел действительно слаженную работу команды ТОС «Речник»;
— Посмотрел, как идет ремонт дворовых территорий на улицах Есенина, Татарской, Березовой, Полетаева и Черновицкой;
— Поручил зампредам правительства области Светлане Горячкиной @goryachkina_62 и Дмитрию Филиппову @filippov.dmitriy62, профильным министрам проработать вопрос расширения ярмарочной торговли в регионе;
— Встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха Иваном Неккоевым @nekkoev_ivan333 ;
— Посетил строительный объект — пристройку на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет при детском саде №99;
— Побывал в Шиловском районе;
— Принял участие в открытии барельефа Василию Фомину — руководившему Шиловским районом почти 30 лет и безвременно ушедшем.