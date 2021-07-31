Инстаграм-обзор аккаунтов рязанских чиновников за неделю

- Advertisement -

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов — _vitaly_popov сообщает через свой инстаграм — аккаунт о значимых культурных событиях региона.

На этой неделе Виталий Юрьевич :

— Принял участие в открытии выставки фотохудожника Костаса Асимиса «Наш Афон» в Рязанской областной библиотеке им. Горького;

— Посетил с рабочим визитом учреждения культуры Скопинского района: Успенский сельский дом культуры, Центральную районную библиотеку, Побединский, Павелецкий и Горловский дома культуры, Горловскую сельскую библиотеку;

— Участвовал в дискуссии в «Точке кипения» по развитию достопримечательного места «Торговый городок»;

— Опубликовал репортаж о проекте «Есенинское лоскутное одеяло»;

— Принял участие в очередном заседании рабочей группы по подготовке и проведению празднования 165-летия со дня рождения К.Э. Циолковского .

Председатель областной Думы Аркадий Фомин — fomin_arkadiy провёл насыщенную рабочую неделю.

— Присутствовал на открытии источника Петра и Павла в селе Нармушадь ;

— Посетил Шиловскую школу №2 и проинспектировал ремонт спортзала;

— Встретился с жителями Шилова и обсудил как идет ремонт дорог, благоустройство Нерского парка и местного кладбища по проектам местных инициатив;

— Вспомнил безвременно ушедшего отца -Фомина Василия Михайловича и объяснил, какой смысл он вкладывал в фразу «Жить по-шиловски» .

Глава администрации города Рязани Елена Сорокина — glavarzn за прошедшую рабочую неделю опубликовала в аккаунте следующие посты:

— Провела личный приём граждан и рассмотрела несколько обращений;

— Приняла участие в заседании регионального Правительства, где был поднят вопрос реконструкции малых архитектурных форм в Рязани. В том числе рассматривалась ситуация со скульптурой слоника в посёлке Шлаковый;

— Пообщалась с подрядчиками, представителями управляющих организаций и ответственными за ремонт дворов специалистами администрации;

— Приняла участие во внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

— Посетила строительный объект — пристройку на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет пр детском саду №99;

— Вместе с главой молодежной администрации посмотрела ремонт дорог;

— Каждую пятницу продолжает приемы рязанцев по личным вопросам.

Глава муниципального образования — город Рязань Юлия Рокотянская —

rokotyanskaya_julia на этой неделе:

— Поздравила с юбилеем и поблагодарила за тысячи спасенных жизней замечательного человека — временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковника Александра Воробьева;

— На заседании комитета по бюджету и налоговой политике обсудила с коллегами реализацию плана мероприятий по развитию городского хозяйства и социальной сферы за прошедшее полугодие;

— Завершила с коллегами весеннюю сессию Рязанской городской Думы;

— В преддверии Дня железнодорожника отметила заслуги лучших представителей профессии.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов — lybimovnikolay

— В Кораблине оценил благоустройство общественных территорий и встретился с местными активистами;

— Посетил «день Поля»;

— Продолжил встречи с активистами рязанских ТОС. Сегодня увидел действительно слаженную работу команды ТОС «Речник»;

— Посмотрел, как идет ремонт дворовых территорий на улицах Есенина, Татарской, Березовой, Полетаева и Черновицкой;

— Поручил зампредам правительства области Светлане Горячкиной @goryachkina_62 и Дмитрию Филиппову @filippov.dmitriy62 , профильным министрам проработать вопрос расширения ярмарочной торговли в регионе;

— Встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха Иваном Неккоевым @nekkoev_ivan333 ;

— Посетил строительный объект — пристройку на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет при детском саде №99;

— Побывал в Шиловском районе;

— Принял участие в открытии барельефа Василию Фомину — руководившему Шиловским районом почти 30 лет и безвременно ушедшем.