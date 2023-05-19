Иностранец получил 16 лет колонии за убийство жителя Касимовского района

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении иностранного гражданина, 1996 года рождения. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст.159 УК РФ) и убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый под видом совместной купли-продажи автомобилей взял у своего знакомого почти 800 тысяч рублей и по надуманным причинам уклонялся от их возращения. После очередной настойчивой просьбы мужчины о возврате денежных средств обвиняемый решил убить его и нанес потерпевшему более 60 ранений, в том числе в область шеи грудной клетки. Тело убитого было обнаружено спустя несколько месяцев в лесном массиве недалеко от д. Чаур Касимовского района.

В прокуратуре Рязанской области уточнили: убитый — житель Касимовского района. Убийца — гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей.

Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, собранные следствием и представленные государственным обвинителем доказательства послужили достаточным основанием для вынесения коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.