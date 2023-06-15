Иностранцы в Рязанской области всё чаще идут служить по контракту

В Рязанской области число иностранцев, желающих заключить контракт на военную службу, выросло в 4 раза. В нашем регионе такое решение приняли уже несколько десятков иностранных граждан, – пишут «Рязанские ведомости».

Количество иностранцев, желающих надеть погоны, значительно увеличилось после вступления в силу указа президента России, позволяющему иностранным гражданам, заключившим контракт, получить российское гражданство в упрощённом порядке. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Рязанской области Дмитрий Зайцев.

Дмитрий Зайцев: «Также иностранцы могут претендовать на получение единовременной выплаты по решению губернатора Рязанской области в размере 200 тысяч рублей»

Для поступления на контрактную службу нужно обратиться в пункт отбора или военный комиссариат. Можно оставить заявку через личный кабинет на сайте Минобороны РФ или через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале госуслуг.

Дополнительная информация по телефонам: (4912) 25-36-29, 25-96-99.