Информацией о нарушении жилищных прав многодетной семьи из Ряжска заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Ряжске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Информация появилась в СМИ. Сообщается, что семье долгое время не предоставляют жилье. Родители воспитывают четырех несовершеннолетних детей. Семья приобрела на материнский капитал квартиру, но она сгорела в пожаре. Причина возгорания — неисправность электрической проводки.

Многодетные родители обратились в администрацию, чтобы получить новое жилье взамен утраченного, одного результатов это не принесло.

Сообщается, что в СУ СК России по Рязанской области по данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о ее предварительных и окончательных результатах.