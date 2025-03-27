Инфляция в Рязанской области ускорилась до 10,3%

В Рязанской области зафиксирован рост инфляции, которая в феврале составила 10,3%. Это связано с увеличением затрат на производство и поставку отдельных продуктов и непродовольственных товаров. Кроме того, на рост цен повлияло повышение тарифов на услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Что подорожало сильнее всего?

В феврале быстрее, чем в январе, росли цены на мясо и мясные продукты, включая фарш и колбасу. Производители закладывали в стоимость продукции свои возросшие расходы. Среди основных факторов:

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Борьба за кадры – чтобы привлечь и удержать сотрудников, предприятия повышают зарплаты.

– чтобы привлечь и удержать сотрудников, предприятия повышают зарплаты. Рост цен на логистику – подорожавшие перевозки также отразились на конечной стоимости товаров.

Одной из причин удорожания логистики стало повышение цен на бензин. Из-за роста акцизов на нефтепродукты увеличились издержки нефтяных компаний и независимых АЗС, что ускорило инфляцию.

Влияние тарифов ЖКХ

Дополнительным фактором роста инфляции стало повышение тарифов на содержание и ремонт жилья. В 2023 году плата оставалась неизменной, а с февраля 2024-го тарифы выросли, что сказалось на общем уровне цен.