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Изображение 1820796 с сайта Pixabay
Общество

Инфляция начала замедляться в Рязанской области

Алексей Самохин

В марте цены в Рязанской области выросли меньше, чем в феврале. На это повлияло укрепление рубля и расширение предложения по отдельным продуктам. По итогам первого весеннего месяца годовая инфляция в регионе составила 10,55%. Подробный разбор динамики роста цен представлен в ежемесячном информационно-аналитическом материале Банка России.

Дешевле, чем в феврале, стоили куриные яйца. Во-первых, увеличилось производство, в том числе на рязанских предприятиях. Во-вторых, яйца включили в перечень социально-значимых продовольственных товаров, это позволило снизить цены в рознице. А, например, кофе подорожал: сократилось производство на мировом рынке.

Зависимые от импорта непродовольственные товары в марте подешевели. В частности, укрепление рубля быстро отражается на стоимости телефонов, телевизоров, смарт-часов и ноутбуков. Цены на них были ниже, чем в прошлом месяце.

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Значительнее всего в марте подорожали услуги. В Рязанскую область приезжают отдыхать из других регионов. Развитие внутреннего туризма подстегивает рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты. А после начала сезона в Турции увеличился спрос на поездки туда, что привело к росту цен на эту услугу.

«Сегодня годовая инфляция еще существенно выше цели. Но под воздействием денежно-кредитной политики Банка России она продолжит снижаться. По прогнозам регулятора, высокий уровень ключевой ставки обеспечит замедление текущих темпов роста цен до 4% к концу этого года и позволит закрепить инфляцию на 4% в будущем», — отмечает управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

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