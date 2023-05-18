Имя великого князя Олега Рязанского включено в Собор Рязанских святых

17 мая в Собор Рязанских святых включили имя благоверного великого князя Олега Рязанского, в схиме Иоакима. Об этом написала ВКонтакте председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова.
По её словам, Олег Рязанский был воистину уникальным человеком – великий воин, мудрый правитель, принявший монашество и не оставивший при этом государственного служения своему народу. Светлая память о нём и его деяниях веками живёт на нашей земле.
Духовенство и светские власти Рязани больше десятилетия совместно добивались включения великого князя в Собор Рязанских святых.
Решение было принято 16 мая в Даниловом монастыре в Москве на очередном заседании Священного Синода РПЦ, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Символично, что событие свершилось в день рождения преподобного Сергия, с которым Олег Рязанский, ныне прославленный в лике святых, встречался при жизни и которого глубокого почитал.