Имя великого князя Олега Рязанского включено в Собор Рязанских святых

17 мая в Собор Рязанских святых включили имя благоверного великого князя Олега Рязанского, в схиме Иоакима. Об этом написала ВКонтакте председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова.

По её словам, Олег Рязанский был воистину уникальным человеком – великий воин, мудрый правитель, принявший монашество и не оставивший при этом государственного служения своему народу. Светлая память о нём и его деяниях веками живёт на нашей земле.

Духовенство и светские власти Рязани больше десятилетия совместно добивались включения великого князя в Собор Рязанских святых.

Татьяна Панфилова: «Рада, что это знаковое для нашего города событие случилось и что в этом есть и моя небольшая заслуга»

Решение было принято 16 мая в Даниловом монастыре в Москве на очередном заседании Священного Синода РПЦ, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Символично, что событие свершилось в день рождения преподобного Сергия, с которым Олег Рязанский, ныне прославленный в лике святых, встречался при жизни и которого глубокого почитал.