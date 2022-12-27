Именные стипендии губернатора получили свыше ста одаренных детей Рязанской области

27 декабря в министерстве образования и молодежной политики региона состоялась церемония вручения именных стипендий губернатора одаренным детям Рязанской области. От имени главы региона Павла Малкова лауреатов поздравила министр Ольга Щетинкина.

В рамках церемонии именные стипендии получили более ста детей из различных муниципальных образований области. Поощрений удостоены победители международных и всероссийских олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, смотров и конкурсов, а также победители и призеры по двум и более предметам регионального этапа олимпиады школьников.

Министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина поздравила юных рязанцев с получением стипендий, отметив их талант и высокую конкурентоспособность.

«Победы, которые позволили вам получить стипендию губернатора, являются очень серьезными. Они важны не только для каждого из вас, но и для нашего региона. Потому что вы — будущее Рязанской области, будущее России. От того как вы распорядитесь своими творческими, интеллектуальными способностями, зависит то, какой будет наша страна и регион в ближайшем будущем», — сказала она.

Накануне церемония вручения именных стипендий губернатора одаренным детям состоялась в правительстве Рязанской области. Всего в этом году они присуждены 150 одаренным детям и выплачиваются единовременно в размере 15 тысяч рублей.