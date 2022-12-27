Именные стипендии губернатора получили свыше ста одаренных детей Рязанской области

27 декабря в министерстве образования и молодежной политики региона состоялась церемония вручения именных стипендий губернатора одаренным детям Рязанской области. От имени главы региона Павла Малкова лауреатов поздравила министр Ольга Щетинкина.
В рамках церемонии именные стипендии получили более ста детей из различных муниципальных образований области. Поощрений удостоены победители международных и всероссийских олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, смотров и конкурсов, а также победители и призеры по двум и более предметам регионального этапа олимпиады школьников.
Министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина поздравила юных рязанцев с получением стипендий, отметив их талант и высокую конкурентоспособность.
Накануне церемония вручения именных стипендий губернатора одаренным детям состоялась в правительстве Рязанской области. Всего в этом году они присуждены 150 одаренным детям и выплачиваются единовременно в размере 15 тысяч рублей.
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