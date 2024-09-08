Воскресенье, 8 сентября, 2024

Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

Автор: Алексей Самохин

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Американский предприниматель Илон Маск, по прогнозам аналитического центра Informa Connect Academy, может стать первым в мире триллионером уже к 2027 году, сообщает The Guardian.

Эксперты пришли к такому выводу, основываясь на ежегодном росте состояния Маска, которое увеличивается в среднем на 110%.

Владелец Tesla, SpaceX и соцсети X на сентябрь 2023 года имеет состояние около 241 миллиарда долларов, согласно данным Forbes. Если эта тенденция продолжится, Маск может первым в истории достичь состояния с 12 нулями.

Помимо Маска, потенциальными претендентами на триллионное состояние являются индийский бизнесмен Гаутам Адани и глава компании Nvidia Дженсен Хуанг, пишет «Московский комсомолец».

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