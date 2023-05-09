Икона «Чудо Георгия о Змие»  — времён связующая нить

В день Победы советского народа над фашисткой Германией в рубрике «День шедевра» поговорим об иконе из коллекции Рязанского художественного музея, датируемой 18 веком. Сюжет иконы бесконечно современен и рассказывает зрителям о том, что зло будет уничтожено.

Подробно разбирает иконологию шедевра старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва.

— В экспозиции Рязанского художественного музея представлена икона 18 столетия «Чудо Георгия о Змие». Немного изменилась форма доски – так распорядилось время. Смотря на произведение, мы видим, что происходит преодоление строгих правил и иконографических канонов. Уходит статика, проявляется динамика и движение. Мастер более свободно чувствует себя в выборе колористического движения. В иконе много оранжевого цвета. Вероятно, был использован какой-то местный краситель.

Образ Святого Георгия Победоносца мы можем увидеть на гербе Москвы. Святой очень почитаем в России.

Немного о сюжете. В болотах Малой Азии поселилось страшное чудовище, от смрадного запаха которого трудно было укрыться. Это Чудище требовало определённой дани и пожирало каждый год самых красивых юношей и девушек государства.

Жребий пал на царевну Елисаву, которая была тайной христианкой. Она обращается с молитвой о спасении к Богу и Господь посылает спасителя – Святого Георгия, который укрощает Змия. Елисава накидывает повод на Чудище и ведёт его по улицам города, жители которого, увидев сие, обращаются в Христианство.

Мы не случайно рассказали именно об этом шедевре в знаменательный для нашей страны день.

Мы знаем, что ныне лежит на весах,

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.