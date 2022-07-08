IKEA грозит суд из-за нарушения прав покупателей

«Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA 6 июля, «Известия» ознакомились с документом.

Речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. ОПИ просит суд признать действия компании противоправными.

Иностранный бренд уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров (качественных и бракованных). Поведение иностранного бренда посягает на интересы сотен тысяч граждан в РФ плюс усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях, сказано в иске.

Согласно закону «О защите прав потребителей», юридические лица, которые входят в IKEA, несут перед российскими гражданами обязанности изготовителя, импортера и продавца. По некоторым технически сложным товарам, которые продавались у ритейлера (например, встраиваемая техника), срок таких обязательств исчисляется несколькими годами. По остальной продукции он не может быть меньше двух лет с момента продажи. Хотя IKEA предупредила покупателей: гарантийный срок на все товары, которые люди купят в онлайн-распродаже с 5 июля, составляет два месяца с момента приобретения.

– Вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок, — сказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов.

По его словам, поданный иск направлен на пресечение этой недобросовестной практики. Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого, заметил Павлов.

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