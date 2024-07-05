Июль в «М5 Молл»: полезные мастер-классы, турнир по настольным играм, сказочные спектакли

Июль в «М5 Молл» – это время познавательных мастер-классов и азартных игр, веселых, зажигательных дискотек и рисованию необычными «красками». Афиша этого жаркого месяца создана таким образом, чтобы каждый получил, как в детстве, частицу летнего настроения.

6 июля в «М5 Молл» – «Кулинарный день».

Маленькие гости праздника на время займут места шеф-поваров и кондитеров. Каждый сможет самостоятельно приготовить азотное мороженое, яркие, аппетитные кейк–попсы и самый топовый напиток для жаркого лета –освежающий лимонад. Завершится кулинарный день зажигательной бумажной дискотекой.

Начало: 14:30. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

7 июля в «М5 Молл» самый семейный праздник – «Мастерклассная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля. И взрослые, и дети в этот день смогут найти для себя занятие по душе и интересу: научатся расписывать деревянные свистульки и шопперы, изготавливать слаймы.

Здесь будет много живой и хорошей музыки от победительницы караоке-баттла Анны Дивы, кавер-группы «НЕОН», импровизаций и конкурсами от ведущего и DJ праздника. На память о празднике можно будет сделать необычный шарж или качественный портрет от фотографа, который будет работать для гостей в «М5 Молл». Сладкоежки смогут полакомиться в этот день сладкой ватой, а все желающие раскрасить себя аквагримом. А закончится праздник масштабным танцевальным флешмобом.

Время проведения: с 14:00 до 17:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

13 июля в «М5 Молл» ждут всех азартных игроков на турнир по настольным играм. Каждый участник сможет проверить ловкость и эрудицию в «имаджинариуме», «добле», «мемо», «колпачках», «мышках малышках», «макраскопе» и многих других веселых и увлекательных играх. Самые находчивые обязательно получат призы от «М5 Молл».

Начало: в 14:30. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

14 июля – театральный день в «М5 Молл». Для юных гостей «М5 Молл» артисты Тульского театра кукол привезут спектакль «Лисичка со скалкой». Это история, написанная драматургом Дмитрием Войдаком по мотивам русских сказок, о том, что добро всегда побеждает зло.

В «М5 Молл» в этот день состоятся два спектакля: в 14:00 и 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

20 июля в «М5 Молл» откроет двери необычная мастерская «Сделай сам».

В мастерской каждый сможет освоить навыки рисования на воде по технике «эбру», научиться модному мастерству по раскрашиванию кепок в собственном дизайне, а также нарисовать яркие картины непривычными красками – цветным песком.

Начало: 14:30. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

27 июля в «М5 Молл» самая освежающая вечеринка лета– «Пенное шоу».

Всех гостей ТРЦ вне зависимости от возраста в этот день будут ждать яркие, как в детстве, эмоции и впечатления – ведь где еще можно повеселиться в настоящих пенных сугробах. Настроение веселья и беззаботности будут поддерживать самые модные ведущие вечеринки. А в случае намокания одежды, в «М5 Молл» предоставят место для переодевания.

Начало: 14:30. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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