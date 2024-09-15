Игумен Лука рассказал, какую роль в жизни человека играют крестные родители

Крёстные родители осознаются нами как близкие родственники. Даже в невоцерковлённых семьях зачастую живёт особая тёплая любовь к крёстным и крестникам. Но не только новое родственное отношение устанавливается во время крестин. О важной миссии крёстных и их значении в судьбе крестников рассказывает настоятель Спасо-Преображенский Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) в рубрике #БатюшкаПодскажет.

Конечно, важны и тёплые отношения, и внимание, и помощь от крёстных, и их приближённость к семье. Но они, в первую очередь, должны понимать, что становятся ответственным за церковное воспитание крестника. Увы, часто бывает так, что после таинства взаимоотношения человека с Церковью прекращаются. Это происходит тогда, когда в качестве крёстных родителей выбирают далёких от церковной жизни людей. Бывали в практике священников и вовсе курьёзные случаи: родители хотели видеть крёстными своих детей людей некрещённых или представителей других религий.

— Это профанация. Не может быть такого крёстного, который не понимает, что он даёт перед Богом общение противодействовать дьяволу, содействовать Христу и участвовать в христианском воспитании ребёнка. Хорошо крёстным самим находиться в духовной бодрости, — говорит священник.

Чтобы крёстные понимали и осознавали свою миссию, накануне таинства крещения с ними встречается священник. В ходе своеобразного собеседования им объясняют всю значимость и глубину предстоящего события, а ещё значение их новой роли.